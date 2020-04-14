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В Управлении мусульман Башкирии рассказали, как нужно хоронить умерших мусульман с коронавирусом

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Управлении мусульман Башкирии рассказали, как нужно хоронить умерших мусульман с коронавирусом

На сайте Духовного управления мусульман Башкирии появилась инструкция, как хоронить умерших от коронавируса. 



Со ссылкой на Совет улемов ДУМ РБ сообщает, что по нормам и правилам шариата покойного следует полностью обмыть, завернуть в саван, совершить над ним погребальную молитву и  предать тело земле.

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«Однако, во время эпидемии и пандемии, а также из-за опасности заражения всего лишь от прикосновения к телу покойного, что было подтверждено специализированными медицинскими структурами, следует», – пишут на сайте духовного управления.
Согласно новым правилам обмывание, облачение в саван и предание земле проводят обученные специалисты, которые знаю нормы шариата и имеют навыки защиты от инфекций с использованием индивидуальных средств защиты. 

Если тело покойного передали родным и близким без обмывания и савана, то достаточно облить тело покойного водой «с соблюдением всех мер предосторожности и использованием средств индивидуальной защиты».

Если возможности облить тело нет, то можно очистить его пылью и песком. Если же и это не представляется возможным, то из-за опасности заражения и быстрого распространения инфекции, то допускается предание земле без обмывания и таяммума.

В ДУМ РБ также просили принять во внимание не только нормы и правила шариата, но и рекомендации ВОЗ и Минздрава о захоронении: 

Люди, которые умерли от COVID-19, могут быть похоронены в земле или кремированы. Тело покойного мусульманина может быть передано в специальном гробую 
Семья и друзья могут осматривать тело после того, как оно было подготовлено для захоронения, но прикасаться нельзя. После осмотра нужно тщательно мыть руки с мылом и водой.


«Также, принимая во внимание, что тело умершего, с подтвержденным диагнозом коронавируса, выдают родным и близким в опломбированном черном пакете, Совет улемов ДУМ РБ рекомендует родственникам покойного обратиться с просьбой к работникам морга, с тем, чтобы они обмыли и облачили покойного в саван. При отсутствии такой возможности предать тело земле без обмывания (гусль или таяммум)», – уточнили в ДУМ РБ.

К текущему моменту в Башкирии зафиксированы новые летальные случаи от коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф. Отмечается, что от коронавирусной инфекции в республике скончались два пациента, всего умерло 3 человека.

Источник: gorobzor.ru
Фото: proufu.ru
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