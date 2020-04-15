Супруга Главы Башкирии Каринэ Хабирова рассказала о своих любимых книгах

Первая леди Башкирии рассказала, чем она занимается в самоизоляции. Накануне, 14 апреля, Каринэ Хабирова выложила в своих социальных сетях целый список книг, которые она любит читать.







В него вошла классическая литература и башкирская проза.

— Воскресное фото с книгой навело на мысль, что со многими из вас у нас схожи предпочтения в книгах. И поступило огромное количество вопросов о том, что я читаю во время самоизоляции или просто люблю читать. Решила опубликовать для вас список. Вдруг кому будет интересно и полезно, а может, вы мне посоветуете то, что вам особенно по душе, — написала в своем инстаграме Каринэ Хабирова.

Ниже мы приводим полный список первой леди.









1. Весь Пушкин... Сказки и стихи... Чудесные сюжеты. Богатство языка. Светлые эмоции.2. Михаил Булгаков и его «Мастер и Маргарита» — одна из наших с мужем любимых книг.3. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза».4. Книга, которая за этот год не раз меня спасала от грусти, печали или необдуманных поступков и заставляла взглянуть на жизнь с благодарностью и любовью, — это «Мгновения жизни» Мустая Карима.5. «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Сложная книга и не факт, что всем понравится...6. «Сансара» Сиддхартхи.7. Ильф и Петров, подарившие миру Остапа Бендера.

8. Грустный и чувственный Михаил Лермонтов и его «Герой нашего времени».

9. Любителям современной беллетристики обязательны к прочтению приключения Эраста Фандорина, которого нам подарил Борис Акунин.

10. И, конечно же, серия художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей».





Вот там каждый найдёт того, кто ему интересен!

В конце Хабирова добавила, что многие великие произведения были написаны как раз во время самоизоляции.



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Фото: k.khabirova / instagram.com