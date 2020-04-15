В Белорецке создадут благотворительный фонд для восстановления пешеходного моста

В Башкирии создается благотворительный фонд для восстановления пешеходного моста в Белорецке. В него планируется привлечь как средства предприятий муниципалитета, так и неравнодушных жителей.







Об этом накануне, 14 апреля, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта на онлайн-совещании по развитию общественных пространств с Радием Хабировым.

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Объект, ставший визитной карточкой города, возвели более 80 лет назад. Долгое время самый длинный в России деревянный мост служил переправой для рабочих Белорецкого металлургического комбината, на его фоне снимались сцены из фильма «Вечный зов». Однако прошлым летом пришедший в аварийное состояние мост рухнул. Было принято решение о консервации сохранных конструкций моста и разработке вариантов его восстановления.В мае пройдут инженерные изыскания, средства на их проведение удалось найти из внебюджетных источников, сообщила советник руководителя республики по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова.Также рассматривается возможность получения и федерального софинансирования, поскольку Белорецк готовит заявку на участие во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Вместе с тем уже готов проект благоустройства прилегающей к мосту территории и городского пляжа. Работы планируют выполнить в этом году.