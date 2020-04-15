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Как жителям Уфы обратиться за помощью к волонтерам

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Как жителям Уфы обратиться за помощью к волонтерам

Куда обратиться жителям Башкирии, если они нуждаются в помощи волонтеров? Об этом шла речь на брифинге «Работа волонтеров в период режима самоизоляции», прошедшем в администрации Уфы.



За волонтерской помощью может обратиться гражданин любого возраста, находящийся на самоизоляции и оказавшийся в трудной жизненной ситуации. В волонтерский центр «Наша забота» можно позвонить по телефону: 8-800-201-89-03.

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Граждане старше 65-ти лет могут звонить по телефону: 8-800-775-00-14 и заказать необходимую продукцию за свои деньги.
Подробности рассказал председатель Комитета по делам молодежи администрации Уфы Роман Янгуров.
— Мы взаимодействуем с участниками акции «Мы вместе», со штабом волонтеров-медиков и с горячей линией Общероссийского народного фронта (ОНФ). Кроме вышеназванных телефонов можно звонить по номеру: 8-800-200-34-11. Это горячая линия ОНФ России. И в наш, местный штаб волонтеров-медиков — 8 (347) 268-28-88. Пожилой человек звонит в колл-центр, сообщает возраст, фамилию, имя, адрес и говорит, что ему требуется. Оператор колл-центра сообщает ему номер его заявки. Этот номер будут знать только обратившийся гражданин и тот волонтер, который будет осуществлять ему доставку продуктов или лекарств.
В колл-центре эта заявка попадает в чат, куратор распределяет заявки по волонтерам. Волонтер, получивший заявку, связывается непосредственно с пожилым человеком, уточняет подробности — какие лекарства нужны, какое молоко предпочтительнее купить.


Далее волонтер отправляется в магазин или в аптеку, обязательно производит фото- или видеофиксацию момента приобретения товаров, фотографирует чек. При передаче товаров заявителю также всё фиксируется на фотоаппарат, чтобы не оставалось сомнений, что куплено именно то, что заказывали. По чеку пожилой человек передает волонтеру деньги за приобретенные товары.


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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: администрация Уфы
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