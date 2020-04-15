Как жителям Уфы обратиться за помощью к волонтерам
Куда обратиться жителям Башкирии, если они нуждаются в помощи волонтеров? Об этом шла речь на брифинге «Работа волонтеров в период режима самоизоляции», прошедшем в администрации Уфы.
За волонтерской помощью может обратиться гражданин любого возраста, находящийся на самоизоляции и оказавшийся в трудной жизненной ситуации. В волонтерский центр «Наша забота» можно позвонить по телефону: 8-800-201-89-03.
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Подробности рассказал председатель Комитета по делам молодежи администрации Уфы Роман Янгуров.
Далее волонтер отправляется в магазин или в аптеку, обязательно производит фото- или видеофиксацию момента приобретения товаров, фотографирует чек. При передаче товаров заявителю также всё фиксируется на фотоаппарат, чтобы не оставалось сомнений, что куплено именно то, что заказывали. По чеку пожилой человек передает волонтеру деньги за приобретенные товары.
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