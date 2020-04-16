В Башкирии все социальные учреждения закрываются на карантин
Глава Башкирии поручил закрыть с 20 апреля все социальные учреждения региона
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, поручил закрыть все региональные социальные учреждения со следующего понедельника, 20 апреля. Речь идет, в частности, и о домах престарелых, а также интернатах. На проведение необходимых подготовительных процедур руководителям муниципалитетов он дал три дня. Об этом Хабиров сообщил сегодня, 16 апреля, во время проведения оперативного совещания в правительстве Башкирии.
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