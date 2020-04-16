В Башкирии все социальные учреждения закрываются на карантин

Глава Башкирии поручил закрыть с 20 апреля все социальные учреждения региона







Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, поручил закрыть все региональные социальные учреждения со следующего понедельника, 20 апреля. Речь идет, в частности, и о домах престарелых, а также интернатах. На проведение необходимых подготовительных процедур руководителям муниципалитетов он дал три дня. Об этом Хабиров сообщил сегодня, 16 апреля, во время проведения оперативного совещания в правительстве Башкирии.

Напомним, в республике

начнут перехватывать автобусы из Москвы

, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с главами городов и районов, руководителями министерств и ведомств. Кроме того, было поручено

закрывать больницы на карантин

при малейшем подозрении на коронавирус

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Хабиров отметил, что каждый руководитель должен создать дорожную карту по закрытию на карантин ведь от правильного проведения процесса будет зависеть судьба людей. По его словам, лучше будет закрыться, занять оборону и держать ее. Также, глава республики отметил, что, учитывая все это, следует обеспечить людей всем необходимым.