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В Башкирии все социальные учреждения закрываются на карантин

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии все социальные учреждения закрываются на карантин

Глава Башкирии поручил закрыть с 20 апреля все социальные учреждения региона



Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, поручил закрыть все региональные социальные учреждения со следующего понедельника, 20 апреля. Речь идет, в частности, и о домах престарелых, а также интернатах. На проведение необходимых подготовительных процедур руководителям муниципалитетов он дал три дня. Об этом Хабиров сообщил сегодня, 16 апреля, во время проведения оперативного совещания в правительстве Башкирии.

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Хабиров отметил, что каждый руководитель должен создать дорожную карту по закрытию на карантин ведь от правильного проведения процесса будет зависеть судьба людей. По его словам, лучше будет закрыться, занять оборону и держать ее. Также, глава республики отметил, что, учитывая все это, следует обеспечить людей всем необходимым.

Напомним, в республике   начнут перехватывать автобусы из Москвы  , сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с главами городов и районов, руководителями министерств и ведомств. Кроме того, было поручено   закрывать больницы на карантин   при малейшем подозрении на коронавирус
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