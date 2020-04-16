В Башкирии выехать из дома можно будет лишь 2 раза в неделю
Теперь в Башкирии выезжать из дома можно будет только два раза в неделю. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве сегодня, 16 апреля.
Всё дело в том, что профилактические меры в режиме самоизоляции решили ужесточить. Чтобы доехать с работы и на работу, будет нужно уложиться в 90 минут.
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— Вся необходимая информация будет размещена на сайте «Дорога 02». Ограничения вступают в силу с понедельника, — заявил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.Напомним, в Башкирии все социальные учреждения закрываются на карантин. Кроме того, сузили круг работающих во время самоизоляции предприятий, начнут выдавать новые пропуска
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Источник:
ufa1.ru
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