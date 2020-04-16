В Башкирии запретят езду в маршрутках без масок и перчаток

С понедельника, 20 апреля, в общественном транспорте Башкирии запретят ездить без маски и перчаток, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании с главами городов и районов, руководителей министерств и ведомств.







Он поручил Госкомитету по транспорту проработать меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте, включая такси. Новые правила коснуться всех работающих в регионе перевозчиков.

«Что мы требуем: в общественном транспорте перевозка возможна только при наличии двух средств защиты — масок и перчаток. Перчатки могут быть разные, лишь бы не передавалась инфекция. Эти два правила должны соблюдаться. Автобусы будут останавливаться. Поручаю проработать этот вопрос с Ространснадзором, чтобы они останавливали автобус и проверяли наличие людей в масках и перчатках. Эта норма вводится в действие с 20 апреля»,- отметил глава Башкирии.



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Фото: privpravda.ru