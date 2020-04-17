В Башкирию прилетели туристы застрявшие в Таиланде

В Уфе приземлился спецрейс, доставивший жителей Башкирии из Бангкока







Сегодня, 17 апреля, в 4:17 в столице Башкортостана, сел на посадку самолет из Бангкока. Этот рейс был специально организован для доставки домой 179 россиян, что застряли в Таиланде из-за коронавируса.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об

ужесточении режима самоизоляции

в республике. Это связано с тем, что возобновление работы ряда отраслей экономики привело к тому, что граждане стали злоупотреблять своими правами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Рейс привез в Уфу 68 пассажиров. Сначала в 23:19 по Москве он приземлился в Казани, столице Татарстана, где борт покинули 111 человек. А остальные 68, среди которых было 10 детей, полетели в Уфу. После посадки самолета и высадки пассажиров было осуществлено анкетирование. Представители специальных служб также проверили всех пассажиров на наличие симптомов коронавирусной инфекции. По окончании указанных мероприятий, все прилетевшие были направлены в обсерватор.