В Башкирию прилетели туристы застрявшие в Таиланде
В Уфе приземлился спецрейс, доставивший жителей Башкирии из Бангкока
Сегодня, 17 апреля, в 4:17 в столице Башкортостана, сел на посадку самолет из Бангкока. Этот рейс был специально организован для доставки домой 179 россиян, что застряли в Таиланде из-за коронавируса.
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