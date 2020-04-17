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Жители Башкирии требуют уволить главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову

Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Жители Башкирии требуют уволить главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову

Появилась петиция об увольнении главврача РКБ им. Куватова



На известном ресурсе change.org вчера, 16 апреля, появилась петиция, в которой автор требует уволить Эльзу Сыртланову, занимающую должность главврача РКБ им. Куватова. По словам автора, Сыртланова не обращала внимания на случаи заболевания респираторными заболеваниями, включая пневмонию, среди больничного персонала и пациентов медучреждения. Создатель петиции считает, что это стало причиной появления и распространения COVID-19 в больнице, из-за чего РКБ им. Куватова стала очагом недуга.

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В тексте обращения прямо говорится, что подписанты требуют немедленной отставки Сыртлановой. За чуть менее суток, пока существует на сайте петиция, под ней подписались 143 человека.

Напомним, в Башкирии пациенты уфимской РКБ   устроили забастовку   
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