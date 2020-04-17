Жители Башкирии требуют уволить главврача уфимской РКБ Эльзу Сыртланову
Появилась петиция об увольнении главврача РКБ им. Куватова
На известном ресурсе change.org вчера, 16 апреля, появилась петиция, в которой автор требует уволить Эльзу Сыртланову, занимающую должность главврача РКБ им. Куватова. По словам автора, Сыртланова не обращала внимания на случаи заболевания респираторными заболеваниями, включая пневмонию, среди больничного персонала и пациентов медучреждения. Создатель петиции считает, что это стало причиной появления и распространения COVID-19 в больнице, из-за чего РКБ им. Куватова стала очагом недуга.
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