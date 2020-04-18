Родственники смертельно больного Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят федеральные власти помочь с его лечением
Мама и сестра больного 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака просят власти федерального уровня оказать поддержку в лечении молодого человека в других регионах.
Ими было записано видеообращение, где они поблагодарили власти Башкортостана, власти Стерлитамака, а также врачей больницы в Салавате, где сейчас находится Ранэль. Однако, оказалось, что смертельно больного Ранэля республиканские медики вылечить не могут. Поэтому его близкие и записали видеообращение с просьбой дать ему возможность проходить лечение в других регионах. Остроту проблеме добавляет факт распространения в России COVID-19. Из-за этого ряд медицинских учреждений по всей стране попросту перестали принимать пациентов.
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