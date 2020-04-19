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В Башкирии рассказали, можно ли пользоваться справкой для выезда на работу в других целях

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии рассказали, можно ли пользоваться справкой для выезда на работу в других целях

В справках для передвижения пропишут график работы ее владельца. Это сделано для того, чтобы человек, который работает до обеда, не смог с документом под предлогом вечернего режима работы выйти на улицу без необходимости.



Это сообщила сегодня, 19 апреля, председатель Государственного комитета Башкирии по предпринимательству Римма Бойцова.

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— Справка выдается только для передвижения на работу и обратно. Если предусматривается сменный график работы, то это прописывается в ней вперед на определенное время, но как минимум на неделю для того, чтобы было понимание, что график смещается. Порядок выдачи справок, режим работы сотрудника, который там указан, будет контролироваться, — отметила чиновница.
Также она рассказала, нужно ли регистрироваться на сайте «Дорога 02», если водитель едет на работу.

Напомним, Хабиров новыми поправками в свой указ ужесточил режим самоизоляции. Кроме того, в Башкирии опубликовали список предприятий и организаций, которые приступят к работе с 20 апреля 

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Источник: ufa1.ru
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