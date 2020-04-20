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В Сибай 4 самолета доставили полтонны продуктов и средства защиты

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Сибай 4 самолета доставили полтонны продуктов и средства защиты

Поддержать жителей Сибая на Пасху решили партия «Единой России» и Федерация сверхлегкой авиации. В отдаленный регион республики было направлены самолеты для поддержки в борьбе с COVID-19.



Они доставили в рамках акции «пЕРелет Добра» около полтонны продуктов питания и средства индивидуальной защиты. В первую очередь помощь поступит медработникам Сибайской больницы и волонтерам, которые будут доставлять еду и предметы первой необходимости нуждающимся. Борт с грузом и тремя сопроводительными самолетами отправился в путь с аэродрома «Первушино».

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— Нас поддержали многие предприниматели, с их помощью удалось отправить праздничные куличи от «Пышки», фирменные сыры от Белебеевского молочного комбината, рации и средства защиты от «DASKO GROUP», противочумные костюмы от Торгово-промышленной палаты республики и другая помощь от многочисленных партнеров», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.
— Расходы на топливо Федерация взяла на себя, внеся таким образов свой вклад в общее доброе дело, — сообщил вице-президент Федерации сверхлегкой авиации России Сергей Минигулов.
Акции помогли состояться Председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Зарина Газизова и компания «Подорожник» в лице директора Романа Зарабелова, члена МОП Курултая.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба «Единой России»
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