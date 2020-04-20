Каринэ Хабирову до глубины души тронул поступок горожанки

Сердце супруги Главы Башкирии Каринэ Хабировой поразила необычная история. Об этом она поделилась в соцсетях.







Она сообщила, как в лифте одного из подъездов увидела объявление, где горожанка предложила свою помощь пожилым людям с продуктами питания и лекарствами.

"Время такое, что помочь и поддержать тех, кто рядом можно очень просто... Вчера я встретила вот такое объявление в лифте, когда привозила продукты семьям, обратившимся по "горячей линии"(на всякий случай напишу номер телефона "горячей линии": 8-800-200-34-11 (федеральный); 8 (347) 273-55-44 (местный). Согласитесь, прекрасная идея! Пожилые люди не имеют возможности заказать онлайн и выходить из дома для них не безопасно", - прокомментировала супруга Радия Хабирова.

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Фото: ufa.kp.ru