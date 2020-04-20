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В Стерлитамаке скончалась пожилая женщина с коронавирусом

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Стерлитамаке скончалась пожилая женщина с коронавирусом

Стали известны лабораторные анализы, подтверждающие факт covid-19 у жительницы села Толбазы, которая страдала сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией.



Женщина, 74 лет, наблюдалась с подозрением на коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в ГБ №2 города Стерлитамака, где, к сожалению, скончалась от имеющихся хронических заболеваний. Оперативными службами Аургазинского района были проведены все необходимые организационные и дезинфекционные мероприятия. Об этом сообщает администрация Аургазинского района Башкирии.

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Напомним, на прошлой неделе в Стерлитамаке скончался 52-летний пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, который страдал острым лейкозом.

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения covid-19. Всего в Башкирии подтверждено 347 случаев заражения, выписано 20, умерли 14.

Стало известно, что в Белебее на 2-недельный карантин частично закрыли городскую больницу. 

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Источник: sterlegrad.ru
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