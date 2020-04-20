В Стерлитамаке скончалась пожилая женщина с коронавирусом

Стали известны лабораторные анализы, подтверждающие факт covid-19 у жительницы села Толбазы, которая страдала сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией.







Женщина, 74 лет, наблюдалась с подозрением на коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в ГБ №2 города Стерлитамака, где, к сожалению, скончалась от имеющихся хронических заболеваний. Оперативными службами Аургазинского района были проведены все необходимые организационные и дезинфекционные мероприятия. Об этом сообщает администрация Аургазинского района Башкирии.



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