В Уфе в маршрутках "Башавтотранса" начнут раздавать медицинские маски
В автобусах "Башавтотранса" в Уфе до 22 апреля будут выдавать пассажирам защитные маски многоразового использования. Горожан этими средствами защиты решил обеспечить производитель медодежды "Cameo", чье производство располагается в регионе.
Согласно требованиям, что были приняты правительством Башкортостана, с 20 апреля в транспорте можно ездить исключительно в средствах индивидуальной защиты. Об этом рассказал Сергей Паскин, что занимает пост заместителя гендиректора по пассажироперевозкам "Башавтотранса".
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Напомним, количество жителей Башкирии, которые заразились COVID-19, возросло до 371. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
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