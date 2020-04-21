В Уфе в маршрутках "Башавтотранса" начнут раздавать медицинские маски

В автобусах "Башавтотранса" в Уфе до 22 апреля будут выдавать пассажирам защитные маски многоразового использования. Горожан этими средствами защиты решил обеспечить производитель медодежды "Cameo", чье производство располагается в регионе.







Согласно требованиям, что были приняты правительством Башкортостана, с 20 апреля в транспорте можно ездить исключительно в средствах индивидуальной защиты. Об этом рассказал Сергей Паскин, что занимает пост заместителя гендиректора по пассажироперевозкам "Башавтотранса".



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