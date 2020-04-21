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В Башкирии у сайта для регистрации поездок doroga02 начали появляться мошеннические клоны

Рубрика: Общество
В Башкирии у сайта для регистрации поездок doroga02 начали появляться мошеннические клоны

Жителей Башкортостана пытаются дезинформировать, создавая клоны действующего портала https://doroga02.ru.

Об этом рассказал Динар Шарафутдинов, замминистра цифрового развития госуправления РБ, на брифинге республиканского Минздрава, который состоялся сегодня, 21 апреля.



По его словам, ведомство уже столкнулось с фактами подделки и наличия клонов сайта, пытающихся запутать жителей региона. Вся информация об этом уже передана в Федеральную Службу Безопасности, которая привлечет нарушителей к ответственности.

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Шарафутдинов добавил, что вся актуальная информация размещается только на официальном портале, а данные на различных сайтах-клонах по типу дорога102 и дорога.ру являются недостоверными. Каких-либо других официальных версий сайта нет и следует руководствоваться исключительно той информацией, что располагается на официальном сайте по выдаче пропусков во время режима самоизоляции в регионе.

Добавим, что на сайте можно найти список всех работающих на время карантина предприятий, а также выписать пропуск на две поездки по необходимости в неделю.

Напомним, стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02. 

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