В Башкирии у сайта для регистрации поездок doroga02 начали появляться мошеннические клоны
Жителей Башкортостана пытаются дезинформировать, создавая клоны действующего портала https://doroga02.ru.
Об этом рассказал Динар Шарафутдинов, замминистра цифрового развития госуправления РБ, на брифинге республиканского Минздрава, который состоялся сегодня, 21 апреля.
По его словам, ведомство уже столкнулось с фактами подделки и наличия клонов сайта, пытающихся запутать жителей региона. Вся информация об этом уже передана в Федеральную Службу Безопасности, которая привлечет нарушителей к ответственности.
Добавим, что на сайте можно найти список всех работающих на время карантина предприятий, а также выписать пропуск на две поездки по необходимости в неделю.
Напомним, стало известно, нужно ли регистрировать поездку на работу в сервисе doroga02.
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