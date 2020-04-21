В Башкирии у сайта для регистрации поездок doroga02 начали появляться мошеннические клоны

Жителей Башкортостана пытаются дезинформировать, создавая клоны действующего портала https://doroga02.ru.



Об этом рассказал Динар Шарафутдинов, замминистра цифрового развития госуправления РБ, на брифинге республиканского Минздрава, который состоялся сегодня, 21 апреля.







По его словам, ведомство уже столкнулось с фактами подделки и наличия клонов сайта, пытающихся запутать жителей региона. Вся информация об этом уже передана в Федеральную Службу Безопасности, которая привлечет нарушителей к ответственности.



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