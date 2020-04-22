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В Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции

О том, можно ли будет охотиться жителям Башкирии весной, рассказали в региональном Министерстве экологии.

По словам представителей министерства, из-за режима самоизоляции открытие охотничьего сезона в республике могло быть отменено. Но было решено сделать охоту уважительной причиной, чтобы выйти из дома.



Традиционно сезон охоты открывается в последнюю неделю апреля. Для того, чтобы свободно поехать в лес, потребуется осуществить регистрацию своей поездки на портале doroga02. Езда на охоту не сможет превышать по времени полтора часа, но в условиях самоизоляции будет возможна.

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Естественно, что охотник должен не только иметь пропуск с вышеупомянутого портала, но и иметь официальное разрешение, а также охотничий билет. Если каких-либо из вышеупомянутых документов у человека нет, то его можно будет оформить на сайте "Госуслуги". Кроме того, при наличии охотничьего билета, документы можно получить вне очереди онлайн.

Напомним также, что жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нацбанке РБ озвучили условия для оформления кредитных каникул.

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Фото: u-f.ru
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