В Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции
О том, можно ли будет охотиться жителям Башкирии весной, рассказали в региональном Министерстве экологии.
По словам представителей министерства, из-за режима самоизоляции открытие охотничьего сезона в республике могло быть отменено. Но было решено сделать охоту уважительной причиной, чтобы выйти из дома.
Традиционно сезон охоты открывается в последнюю неделю апреля. Для того, чтобы свободно поехать в лес, потребуется осуществить регистрацию своей поездки на портале doroga02. Езда на охоту не сможет превышать по времени полтора часа, но в условиях самоизоляции будет возможна.
Напомним также, что жители Башкирии могут оформить кредитные каникулы в связи со снижением доходов в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нацбанке РБ озвучили условия для оформления кредитных каникул.
Фото: u-f.ru
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