В Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции

О том, можно ли будет охотиться жителям Башкирии весной, рассказали в региональном Министерстве экологии.



По словам представителей министерства, из-за режима самоизоляции открытие охотничьего сезона в республике могло быть отменено. Но было решено сделать охоту уважительной причиной, чтобы выйти из дома.







Традиционно сезон охоты открывается в последнюю неделю апреля. Для того, чтобы свободно поехать в лес, потребуется осуществить регистрацию своей поездки на портале doroga02. Езда на охоту не сможет превышать по времени полтора часа, но в условиях самоизоляции будет возможна.

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Фото: u-f.ru