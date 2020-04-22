В Белорецком районе задержанный водитель разбил видеорегистратор в машине ДПС

Сразу несколько видов статей навлек на себя 36-летний житель Абзелиловского района. Находившегося за рулем с явными признаками алкогольного опьянения мужчину задержали в Белорецком районе, на 243 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.







Алкотестор показал наличие алкогольного опьянения 1,227 милиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. Оказалось, ранее водитель уже был лишен права управления транспортным средством.



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Источник: Блог Динара Гильмутдинова