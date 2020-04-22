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В Белорецком районе задержанный водитель разбил видеорегистратор в машине ДПС

Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
В Белорецком районе задержанный водитель разбил видеорегистратор в машине ДПС

Сразу несколько видов статей навлек на себя 36-летний житель Абзелиловского района. Находившегося за рулем с явными признаками алкогольного опьянения мужчину задержали в Белорецком районе, на 243 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.



Алкотестор показал наличие алкогольного опьянения 1,227 милиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. Оказалось, ранее водитель уже был лишен права управления транспортным средством.

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В дороге по пути в местный отдел полиции дебошир разбил видеорегистратор и повредил лобовое стекло патрульного автомобиля. Как рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, в отношении абзелиловца возбуждено уголовное дело в рамках ст. 264 УК РФ, кроме этого, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции он также был привлечен к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ.

При проверке транспортного средства оказалось, что его госномера находятся в розыске. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Напомним, ДТП с четырьмя пострадавшими произошло вечером 20 апреля в Нефтекамске, сообщает ГИБДД Башкирии.

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Источник: Блог Динара Гильмутдинова
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