В Белорецком районе задержанный водитель разбил видеорегистратор в машине ДПС
Сразу несколько видов статей навлек на себя 36-летний житель Абзелиловского района. Находившегося за рулем с явными признаками алкогольного опьянения мужчину задержали в Белорецком районе, на 243 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.
Алкотестор показал наличие алкогольного опьянения 1,227 милиграмм на литр в выдыхаемом воздухе. Оказалось, ранее водитель уже был лишен права управления транспортным средством.
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При проверке транспортного средства оказалось, что его госномера находятся в розыске. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Напомним, ДТП с четырьмя пострадавшими произошло вечером 20 апреля в Нефтекамске, сообщает ГИБДД Башкирии.
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Источник: Блог Динара Гильмутдинова
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