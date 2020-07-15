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Памятка для водителя во время самоизоляции: куда можно ездить, подвоз пассажиров, замена прав, оформление ТО

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Памятка для водителя во время самоизоляции: куда можно ездить, подвоз пассажиров, замена прав, оформление ТО

В Башкирии cамоизоляция в связи с COVID-19 длится уже практически месяц. За этот период у людей накопилось очень много срочных дел, решение которых попросту требует нарушить режим самоизоляции. Больше всего вопросов возникает у водителей автотранспортных средств. Попробуем ответить на наиболее популярные из них, чтобы сформировать небольшую памятку для каждого, кому требуется передвигаться по городу на автомобиле во время действия режима.



Одним из наиболее частых вопросов является следующий: "Можно ли ездить по городу и что для этого требуется?".
В данном случае, многое будет зависеть от цели поездки. Если, например, человек едет на работу, то у него должна быть спецсправка, выданная работодателем. В ней должны быть указаны следующие данные: марка и номер автомобиля, маршрут, время пути. С такой справкой можно ездить только на работу, а в магазин или, скажем, на дачу - нет.

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Многие люди интересуются, можно ли возить пассажиров без справки, включая членов семьи. В данном случае все не так просто. Если, к примеру, пассажир имеет справку от работодателя, а у человека за рулем она отсутствует, то водителя оштрафуют, а пассажиру придется искать другие варианты, как добраться до работы. Если же водитель имеет такую справку, а пассажир - нет, то последний будет оштрафован. В общем, чтобы можно было возить пассажиров, все люди, что находятся в автомобиле, должны иметь разрешительные документы.

Довольно популярным вопросом является и то, как можно посещать пожилых родственников, которые сейчас проживают, скажем, на даче или за городом. В данном случае следует пройти процедуру регистрации на региональном портале doroga02.ru. После этого нужно будет получить разрешение. Оно даст возможность совершать в течение недели две поездки туда-обратно. Но, ехать в одну сторону можно не более полутора часов. Если требуется ехать еще пассажирам, которые живут с водителем, то им дополнительные разрешительные документы не нужны.

Многие водители интересуются, где можно "переобуть" автомобиль из-за начала летнего сезона. Тут скажем, что никаких запретов на работу дилерских центров и автосервисов в условиях режима самоизоляции не было, по причине чего произвести смену шин можно на ближайшей СТО. Правда, лучше будет записаться заранее, чтобы не было очереди. То же самое касается автомобильных моек и ремонтных автомастерских.

Ряд автолюбителей интересуется возможностью прохождения ТО в карантин и оформления ОСАГО. Здесь произошли кое-какие изменения, в рамках которых, страховые компании могут производить страхование автомобиля без диагностических карт в дистанционном режиме. Чтобы сделать это, потребуется просто подать заявку на сайте вашего страховщика и внести деньги. Соглашение придет автолюбителю на электронную почту, его нужно будет распечатать либо сохранить в телефоне. А вот если говорить о техосмотре, то есть возможность его пройти позже - в течение 30 дней после снятия всех ограничений.

Последний вопрос, который очень беспокоит автолюбителей, касается возможности постановки автомобиля на учет, а также замены водительских прав. Если у человека имеются права, срок которых истекает в период с 15.02 по 15.07.2020 года, то они продлеваются до конца режима карантина в автоматическом режиме. Правда, данная норма распространяется только на права, выданные в России.

Если водитель успел оформить все необходимые медсправки, ему требуется обратиться в отделение ГИБДД, где ему выдадут новые документы. Запись в ГИБДД можно произвести через сайт госуслуг. Там же можно записаться и на регистрацию машины для ее постановки на учет.


А вот получение прав сейчас пока невозможно по причине того, что в МВД РФ приостановлены прием и сдача теоретических и практических экзаменов.

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ, где внес изменения в существующий указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.


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