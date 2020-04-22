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В Башкирии рассаду и саженцы учебно-научной теплицы Башкирского ГАУ можно купить дистанционно

Рубрика: Общество
В Башкирии рассаду и саженцы учебно-научной теплицы Башкирского ГАУ можно купить дистанционно

Опытные садоводы предпочитают приобретать саженцы овощных, плодовых, цветочных культур, выращенные в учебно-научной теплице Башкирского государственного аграрного университета.



Заказы в данный момент принимаются на электронную почту tbgau@mail.ru и по телефону +7(905)58 444 33. Предусмотрена возможность самовывоза саженцев или доставки (стоимость зависит от расстояния).

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- Популярностью пользуются овощные культуры – томаты, капуста. В этом году по многочисленным просьбам будем реализовывать на семена картофель, выведенный нашими селекционерами. Речь идет о сортах Бирский, Елена, Алексеевский, которые уже успешно показали себя. Самая главная их особенность - устойчивость к гниению, - сообщила доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологий Надежда Анохина.
Представленный ассортимент постоянно обновляется, актуальная информация есть в бланке заказа. В данный момент в наличие имеются томаты разных сортов, огурцы, капуста, перец, однолетние цветы, плодовые культуры.

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