Московскую систему пропусков предложили внедрить по всей России
Московский градоначальник Сергей Собянин предложил ввести апробированные в Москве цифровые пропуска по всей России. Чиновник считает, что это даст возможность вести контроль за перемещениями людей между регионами. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны Собянин рассказал, что данную систему электронных пропусков можно развернуть как на дальние, так и на близлежащие регионы. С помощью них можно будет контролировать перемещения граждан на межрегиональных и междугородних автобусах, авиационном и железнодорожном транспорте.
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