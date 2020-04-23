В Башкирии пользователи соцсетей раскритиковали высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова

Накануне, 22 апреля, мэр Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях поругал тех, кто потерял неофициальную работу из-за коронавируса. Чиновник подчеркнул, что горожане «проиграли», оставшись без правовой и соцзащиты.







Публикация мэра Сибая вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи раскритиковали жесткую политику чиновника. По словам Рустема Афзалова, пост появился после обращения любителей «серой» зарплаты, и его слова были направлены только в их адрес.

«Получил массу критики в свой адрес за то, что назвал проигравшими тех, кто в свое время не оформил свои трудовые отношения с работодателями. Эти комментарии понятны и часто обоснованы. Поэтому считаю нужным объяснить, почему появился этот пост. Он появился после общения с теми, кого напрямую коснулась эта проблема. У них действительно был выбор между «белой» и «серой» зарплатой. Они выбрали доход, на который не могли обратить свое внимание различного рода кредиторы или судебные приставы, или просто хотели получить «на руки» чуть больше, чем при официальной зарплате. Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным», — прокомментировал Рустем Афзалов.



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