Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии пользователи соцсетей раскритиковали высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова

В Башкирии пользователи соцсетей раскритиковали высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова

Рубрика: Общество
Теги: Сибай
В Башкирии пользователи соцсетей раскритиковали высказывание мэра Сибая Рустема Афзалова

Накануне, 22 апреля, мэр Сибая Рустем Афзалов в социальных сетях поругал тех, кто  потерял неофициальную работу из-за коронавируса. Чиновник подчеркнул, что горожане «проиграли», оставшись без правовой и соцзащиты.



Публикация мэра Сибая вызвала неоднозначную реакцию. Многие пользователи раскритиковали жесткую политику чиновника. По словам Рустема Афзалова, пост появился после обращения любителей «серой» зарплаты, и его слова были направлены только в их адрес.

Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан

Читайте также:

Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан
«Получил массу критики в свой адрес за то, что назвал проигравшими тех, кто в свое время не оформил свои трудовые отношения с работодателями. Эти комментарии понятны и часто обоснованы. Поэтому считаю нужным объяснить, почему появился этот пост. Он появился после общения с теми, кого напрямую коснулась эта проблема. У них действительно был выбор между «белой» и «серой» зарплатой. Они выбрали доход, на который не могли обратить свое внимание различного рода кредиторы или судебные приставы, или просто хотели получить «на руки» чуть больше, чем при официальной зарплате. Если кто-то воспринял мои слова иначе, то им стоит признать мое обобщение неверным», — прокомментировал Рустем Афзалов.
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан
Политика
Мэр Сибая жестко высказался о неофициальном трудоустройстве горожан
Руководство Сибая сообщило о затоплении карьера на 82 процента
Происшествия
Руководство Сибая сообщило о затоплении карьера на 82 процента
Радий Хабиров извинился перед жителями Сибая за высказывание мэра города
Политика
Радий Хабиров извинился перед жителями Сибая за высказывание мэра города
Мэр Сибая: "Организаторами петиции стали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю"
Политика
Мэр Сибая: "Организаторами петиции стали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю"
Жители Сибая подготовили обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину
Общество
Жители Сибая подготовили обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину
Жители Сибая создали петицию с требованием отставки главы города Рустема Афзалова
Общество
Жители Сибая создали петицию с требованием отставки главы города Рустема Афзалова
Хромец Артур работавший заммэра Уфы по строительству и архитектуре заявил об увольнении
Политика
Хромец Артур работавший заммэра Уфы по строительству и архитектуре заявил об увольнении
Министр образования Башкирии: пост в инстаграм с ошибками был экспериментом
Образование
Министр образования Башкирии: пост в инстаграм с ошибками был экспериментом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: