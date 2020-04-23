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Как будем отдыхать в мае 2020 года

Рубрика: Общество
Как будем отдыхать в мае 2020 года

Отдых на майские праздники в 2020-м будет самым длинным в году. С 1-го по 5-е мая — выходные по поводу празднования Первомая, а с 9-го по 11-е — Дня Победы в Великой Отечественной войне.



В целом россиян ждет восемь выходных дней. Рабочие дни приходятся на шестое, седьмое и восьмое мая. 

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Официальные выходные распространяются по-прежнему на все образовательные учреждения. В период всеобщего режима самоизоляции всех школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Работа идет в штатном порядке. Одно из существенных изменений — перенос сдачи Единого государственного и Основного государственного экзамена. ЕГЭ стартует восьмого июня, ОГЭ — девятого. Что касается студентов, экзамены и зачеты во время самоизоляции сдаются в режиме онлайн. 

Перенос выходных 
Формально к майским праздникам относятся только два дня — 1 и 9 мая. Международный день трудящихся выпадает на пятницу. Понедельник и вторник следующей за ним недели — 4 и 5-е мая — станут выходными не случайно. Все благодаря переносу нерабочих дней с 4—5 января 2020-го, которые выпали на новогодние выходные. Что касается второй части майских праздников, День Победы приходится на выходной день. Поэтому 11 мая объявляется нерабочим днем.

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