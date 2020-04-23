В Башкирии пенсионерам старше 65 лет разрешат выезжать в сады

Кроме того, возобновит маршруты до садовых участков и общественный транспорт. Раньше выезжать в пригороды разрешалось только на личном автотранспорте.
«Все понимаем, что скоро надо сажать, заниматься огородом. Важно, что никого в общественный транспорт без масок пускать не будут», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, с 9 апреля в республике действует комендантский час для жителей старше 65 лет с 18:00 до 10:00, для детей - с 18:00 до 13:00. С 10 апреля в республике штрафуют всех нарушителей режима самоизоляции. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram