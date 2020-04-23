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В Башкирии пенсионерам старше 65 лет разрешат выезжать в сады

Рубрика: Общество
В Башкирии пенсионерам старше 65 лет разрешат выезжать в сады

С 25 апреля всем жителям Башкирии разрешат выезжать на дачи. Об этом сообщил  руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве.



Отмечается, что послабления также коснутся и жителей старше 65 лет, которые находятся в зоне риска в период пандемии коронавируса.

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Кроме того, возобновит маршруты до садовых участков и общественный транспорт. Раньше выезжать в пригороды разрешалось только на личном автотранспорте.

«Все понимаем, что скоро надо сажать, заниматься огородом. Важно, что никого в общественный транспорт без масок пускать не будут», — заявил Радий Хабиров.
Напомним, с 9 апреля в республике действует комендантский час для жителей старше 65 лет с 18:00 до 10:00, для детей - с 18:00 до 13:00. С 10 апреля в республике штрафуют всех нарушителей режима самоизоляции.

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Источник: gorobzor.ru
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