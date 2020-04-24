Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России можно на сутки оформить рабочие пропуска

В России можно на сутки оформить рабочие пропуска

Рубрика: Общество
В России можно на сутки оформить рабочие пропуска

В регионах России появится возможность самостоятельно оформить пропуск для выхода на работу на 24 часа. Такую информацию распространило Минкомсвязи.



В министерстве добавили, что срок действия такого пропуска действительно будет составлять сутки. Такое решение было разработано для тех, кому требуется ездить на работу время от времени, а не ежедневно. Чтобы человек мог получить такой пропуск, работодатель должен будет подать соответствующую заявку. А регистрацию документа можно будет осуществить на сайте госуслуг или через приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус".

В Башкирии зафиксированы 33 новых случая заражения коронавирусом

Читайте также:

В Башкирии зафиксированы 33 новых случая заражения коронавирусом
Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ, где внес изменения в существующий указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

Хабиров разрешил работать торговым точкам и магазинам детской одежды
Политика
Хабиров разрешил работать торговым точкам и магазинам детской одежды
Памятка для водителя во время самоизоляции: куда можно ездить, подвоз пассажиров, замена прав, оформление ТО
Общество
Памятка для водителя во время самоизоляции: куда можно ездить, подвоз пассажиров, замена прав, оформление ТО
В Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции
Общество
В Башкирии разрешили выезжать на охоту во время режима самоизоляции
Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу
Здравоохранение
Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Общество
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Хабиров подписал указ о стимулирующих выплатах для медиков во время коронавируса
Политика
Хабиров подписал указ о стимулирующих выплатах для медиков во время коронавируса
Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Башкирии
Политика
Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности на территории Башкирии
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
Общество
В Башкирии утвердили график проведения Сабантуев
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: