В России можно на сутки оформить рабочие пропуска

В регионах России появится возможность самостоятельно оформить пропуск для выхода на работу на 24 часа. Такую информацию распространило Минкомсвязи.







В министерстве добавили, что срок действия такого пропуска действительно будет составлять сутки. Такое решение было разработано для тех, кому требуется ездить на работу время от времени, а не ежедневно. Чтобы человек мог получить такой пропуск, работодатель должен будет подать соответствующую заявку. А регистрацию документа можно будет осуществить на сайте госуслуг или через приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус".



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