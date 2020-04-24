В России можно на сутки оформить рабочие пропуска
В регионах России появится возможность самостоятельно оформить пропуск для выхода на работу на 24 часа. Такую информацию распространило Минкомсвязи.
В министерстве добавили, что срок действия такого пропуска действительно будет составлять сутки. Такое решение было разработано для тех, кому требуется ездить на работу время от времени, а не ежедневно. Чтобы человек мог получить такой пропуск, работодатель должен будет подать соответствующую заявку. А регистрацию документа можно будет осуществить на сайте госуслуг или через приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус".где внес изменения в существующий указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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