В Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице | видео

Пациентка Белорецкой инфекционной больницы опубликовала видео, где можно увидеть, в каких условиях содержатся пациенты, у которых подозревают COVID-19. Это шокирующие кадры - на матрасах можно увидеть пятна грязи, а сантехника вся ржавая и течет.







В республиканском Минздраве рассказали, что обо всем знают. Здание, где располагается инфекционное отделение больницы возвели ровно 60 лет назад и уже давно требует капремонта.



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Фото: ufa1