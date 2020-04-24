В Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице | видео
Пациентка Белорецкой инфекционной больницы опубликовала видео, где можно увидеть, в каких условиях содержатся пациенты, у которых подозревают COVID-19. Это шокирующие кадры - на матрасах можно увидеть пятна грязи, а сантехника вся ржавая и течет.
В республиканском Минздраве рассказали, что обо всем знают. Здание, где располагается инфекционное отделение больницы возвели ровно 60 лет назад и уже давно требует капремонта.
Напомним, в больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу.
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Фото: ufa1
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