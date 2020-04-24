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В Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице | видео

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице | видео

Пациентка Белорецкой инфекционной больницы опубликовала видео, где можно увидеть, в каких условиях содержатся пациенты, у которых подозревают COVID-19. Это шокирующие кадры - на матрасах можно увидеть пятна грязи, а сантехника вся ржавая и течет.



В республиканском Минздраве рассказали, что обо всем знают. Здание, где располагается инфекционное отделение больницы возвели ровно 60 лет назад и уже давно требует капремонта.

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В ведомстве добавили, что нашли подрядчика и заключили с ним договор на проведение ремонтных работ, но из-за закрытия отделения и доставки пациентов с COVID-19, их перенесли до особого распоряжения. Известно, что на нынешний год запланировано провести капремонт крыши, всех типов коммуникаций и инженерных сетей.

Напомним, в больнице Кармаскалинского района ввели карантин по коронавирусу. 

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Фото: ufa1

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