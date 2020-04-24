Стало известно, где в Башкирии чаще всего нарушают режим самоизоляции
В Башкортостане резко возросло число людей, которых суды привлекли к ответственности административного характера за нарушение самоизоляции. Сегодня в судах зарегистрировано более 2,3 тысяч таких дел.
С начала недели рассмотрели уже 793 подобных дела, в которых 349 человек должны будут оплатить штраф 1000 - 3000 рублей. 259 людей получили предупреждения, а в 95 делах было решено возвратить их для устранения недочетов.
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Напомним, в Белорецке пациенты с подозрением на коронавирус пожаловались на жуткие условия в больнице. Имеется видео
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