Стало известно, где в Башкирии чаще всего нарушают режим самоизоляции

В Башкортостане резко возросло число людей, которых суды привлекли к ответственности административного характера за нарушение самоизоляции. Сегодня в судах зарегистрировано более 2,3 тысяч таких дел.







С начала недели рассмотрели уже 793 подобных дела, в которых 349 человек должны будут оплатить штраф 1000 - 3000 рублей. 259 людей получили предупреждения, а в 95 делах было решено возвратить их для устранения недочетов.



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Лидером по нарушениям является Кировский район Уфы, в районном суде которого находится 309 дел, следом идут Октябрьский и Советский район, где суды получили материалы по 267 и 223 делам соответственно. Салаватский горсуд будет рассматривать 114 дел, а суд Стерлитамака - 87.Напомним, в Белорецке пациенты с подозрением на коронавирусИмеется видео