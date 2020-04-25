В Башкирии закрыли на карантин все детские дома и интернаты для престарелых

В Башкирии на карантин закрывают не только больницы. Запертыми остаются и социальные учреждения. Об этом накануне, 24 апреля, доложил первый вице-премьер Андрей Назаров.







— Мы приняли ряд дополнительных мер — закрыли на карантин социальные учреждения: психоневрологические интернаты, дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов, социальные приюты, детские дома. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова, все социальные работники, работающие в условиях карантина, получат доплаты, — отметил он.



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