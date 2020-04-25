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Очередная фейковая новость в соцсетях Башкирии - "усыпляющие маски"

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Очередная фейковая новость в соцсетях Башкирии - "усыпляющие маски"

В Башкирии по соцсетям «ходит» очередная фейковая новость. На этот раз жителей республики предупреждают о неких «усыпляющих масках». В сообщении сказано, что они якобы пропитаны наркотическим средством.



В соцсети появилась информация о том, что появились новые мошенники. Они, исходя из текста поста, стучатся в двери и раздают бесплатные защитные маски, ссылаясь на инициативу местных властей. После этого они якобы просят примерить маску, чтобы посмотреть, как она сидит на лице.

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Также в сообщении сказано, что пропитанная химикатами и наркотиками маска усыпляет человека, а в это время мошенники спокойно обчищают квартиру. Источник bash.news в Министерстве здравоохранения РБ сообщил, что информация о мошенниках является фейковой новостью. Ни о каких мошенников, использующих такие схемы, сообщений не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии спрогнозировали время спада эпидемии коронавируса

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Источник: bash.news

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