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В ГИБДД Башкирии рассказали, как автомобилистам передвигаться между регионами в период самоизоляции

Рубрика: Общество
В ГИБДД Башкирии рассказали, как автомобилистам передвигаться между регионами в период самоизоляции

На сайте Госавтоинспекции сообщается о том, что при поездке на автотранспорте между регионами, в условиях введенных ограничений, необходимо внимательно следить за информацией на официальных веб-сайтах и иметь с собой дополнительные документы.



По сообщению ГИБДД, во многих регионах нет запрета на проезд транзитного транспорта. Кроме того, отмечается, что подобные меры вводят региональные органы власти и в любой момент въезд может стать недоступен не только на уровне субъекта, но и некоторых городов и населенных пунктов. Это зависит от эпидемиологической обстановки.

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В ведомстве уточнили о необходимости иметь при себе не только паспорт и документы на автотранспорт, но и трудовой договор, справку о временной регистрации в другом населенном пункте и прочее. Все зависит от ситуации. Если имеется возможность, то и справку о том, что человек не является носителем вируса и не инфицирован.

Поездку нужно планировать только в том случае, если это крайне необходимо, а по возможности лучше соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

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Источник: www.bashinform.ru

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