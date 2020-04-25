В ГИБДД Башкирии рассказали, как автомобилистам передвигаться между регионами в период самоизоляции

На сайте Госавтоинспекции сообщается о том, что при поездке на автотранспорте между регионами, в условиях введенных ограничений, необходимо внимательно следить за информацией на официальных веб-сайтах и иметь с собой дополнительные документы.







По сообщению ГИБДД, во многих регионах нет запрета на проезд транзитного транспорта. Кроме того, отмечается, что подобные меры вводят региональные органы власти и в любой момент въезд может стать недоступен не только на уровне субъекта, но и некоторых городов и населенных пунктов. Это зависит от эпидемиологической обстановки.



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В ведомстве уточнили о необходимости иметь при себе не только паспорт и документы на автотранспорт, но и трудовой договор, справку о временной регистрации в другом населенном пункте и прочее. Все зависит от ситуации. Если имеется возможность, то и справку о том, что человек не является носителем вируса и не инфицирован.Поездку нужно планировать только в том случае, если это крайне необходимо, а по возможности лучше соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.