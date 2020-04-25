В Бирске, не приходя в сознание, умер директор филиала БашГУ Салават Усманов









Салават Усманов, возглавлявший с 2012 года Бирский филиал БашГУ, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

Усманова сбила машина три дня назад, пишет издание ProUfu. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он скончался не приходя в сознание. Стоит отметить, что профессор любил заниматься скандинавской ходьбой, вел активный образ жизни.

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- почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный работник народного образования РБ, отличник народного просвещения РСФСР. Общий стаж работы 38 лет. За время своей работы награжден орденом Салавата Юлаева, высшей наградой Республики Башкортостан - Почетной грамотой РБ, медалью В.А.Сухомлинского. Имел степень доктора физико-математических наук и статус почетного работника науки и техники РФ.