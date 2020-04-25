В Башкирии с 25 апреля ослабили режим самоизоляции для дачников

На брифинге, посвященном распространению новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщили о новых изменениях. Указом главы республики Радием Хабировым в регионе введен новый документ, дающий право прервать режим самоизоляции.







Речь идет о заявлении, которое нужно заполнять самостоятельно и брать с собой при поездке на дачу. В документе нужно указать точную причину и срок прерывания самоизоляции. Регистрировать поездки и получать электронные пропуска не нужно.



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