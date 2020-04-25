В Башкирии с 25 апреля ослабили режим самоизоляции для дачников

На брифинге, посвященном распространению новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщили о новых изменениях. Указом главы республики Радием Хабировым в регионе введен новый документ, дающий право прервать режим самоизоляции.
Речь идет о заявлении, которое нужно заполнять самостоятельно и брать с собой при поездке на дачу. В документе нужно указать точную причину и срок прерывания самоизоляции. Регистрировать поездки и получать электронные пропуска не нужно.
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 года. С собой, помимо заявления, нужно брать документ, удостоверяющий личность, а также членскую садовую книжку или документ, подтверждающий право на земельный участок или долю.
Форма документа размещена на портале doroga02.ru. Количество поездок не ограничено.
За минувшие сутки в Башкирии зафиксировано 35 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом в ходе брифинга по распространению коронавируса в регионе рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Таким образом, в регионе за весь период пандемии зарегистрировано 490 больных COVID-19. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram