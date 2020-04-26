В Ишимбае волонтерам выписали штраф за нарушение режима самоизоляции

По словам представителя организации, им вручили уведомление о вызове на составление протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Как разъяснили в пресс-службе Верховного суда РБ, нарушением по указанной статье считается невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Наказать по этой статье могут рублем или же ограничиться предупреждением.
Штраф предусмотрен следующий: на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Обращение представителя волонтерского сообщества, по словам сотрудницы администрации главы РБ Ирины Даяновой, приняли в работу. Ранее мы рассказывали о том, что суд отменил 15-тысячный штраф уфимцу за то, что он якобы нарушил режим самоизоляции. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram