В Ишимбае волонтерам выписали штраф за нарушение режима самоизоляции

Волонтеров, которые отправились на помощь к нуждающемуся, оштрафовали за нарушение самоизоляции.



Об этом рассказал представитель сообщества «Добрый человек» в Ишимбае в комментариях к публикации на личной странице в соцсети главы региона Радия Хабирова.







— Мы помогаем нуждающимся людям и запустили акцию «#помощьдомой», — уточняет представитель. — Волонтерам тоже штрафы выписывают?



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По словам представителя организации, им вручили уведомление о вызове на составление протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Как разъяснили в пресс-службе Верховного суда РБ, нарушением по указанной статье считается невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Наказать по этой статье могут рублем или же ограничиться предупреждением.Штраф предусмотрен следующий:на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;на предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.Обращение представителя волонтерского сообщества, по словам сотрудницы администрации главы РБ Ирины Даяновой, приняли в работу. Ранее мы рассказывали о том, что суд отменил 15-тысячный штраф уфимцу за то, что он якобы нарушил режим самоизоляции.