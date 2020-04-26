И.о. главврача РКБ рассказал о вранье в соцсетях относительно больницы
Исполняющий обязанности главврача республиканской клинической больницы (РКБ) Евгений Кустов рассказал в своем аккаунте, что в интернете «слишком много вранья о том, что здесь происходит». Он объяснил, что ранее ему было «не до соцсетей», а теперь обнаружил «слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких».
Напомним, ранее г-н Кустов возглавлял центральную больницу Белорецка, но был командирован в РКБ, чтобы «укрепить административное управление». Евгений Владимирович признался, что с 12 апреля не покидал стен больницы и спал по несколько часов в сутки, перестраивая сложную инфраструктуру девятиэтажного корпуса РКБ под инфекционный госпиталь.
- А вчера глянул ленту и решил написать, - сообщил он. - Слишком много вранья о том, что здесь происходит. Слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких. Время рассудит и всё расставит по своим местам.
Евгений Кустов выразил благодарность «тем коллегам, кто остался здесь с 6 апреля и стиснув зубы продолжал работать до 20 числа».
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Также и.о. главврача рассказал, как теперь выглядит изнутри девятиэтажный терапевтический корпус РКБ.
Евгений Владимирович объяснил, что весь персонал облачен в средства индивидуальной защиты трех уровней, антисептики используются только спиртосодержащие, в операционном блоке установлен особый режим вентиляции с быстрым воздухообменом, и широко используются ультрафиолетовые облучатели для очистки воздуха и поверхностей.
Врачи и медперсонал, проводят эндоскопические исследования, а также другие аэрозоль-генерирующие процедуры только в защитных костюмах, а пациенты транспортируются по особому порядку.
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