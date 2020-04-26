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И.о. главврача РКБ рассказал о вранье в соцсетях относительно больницы

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
И.о. главврача РКБ рассказал о вранье в соцсетях относительно больницы

Исполняющий обязанности главврача республиканской клинической больницы (РКБ) Евгений Кустов рассказал в своем аккаунте, что в интернете «слишком много вранья о том, что здесь происходит». Он объяснил, что ранее ему было «не до соцсетей», а теперь обнаружил «слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких».



Напомним, ранее г-н Кустов возглавлял центральную больницу Белорецка, но был командирован в РКБ, чтобы «укрепить административное управление». Евгений Владимирович признался, что с 12 апреля не покидал стен больницы и спал по несколько часов в сутки, перестраивая сложную инфраструктуру девятиэтажного корпуса РКБ под инфекционный госпиталь.


- А вчера глянул ленту и решил написать, - сообщил он. - Слишком много вранья о том, что здесь происходит. Слишком много желающих всадить нож в спину тем, кто здесь и сейчас борется за жизнь ваших близких. Время рассудит и всё расставит по своим местам.

Евгений Кустов выразил благодарность «тем коллегам, кто остался здесь с 6 апреля и стиснув зубы продолжал работать до 20 числа».
- Вы были первыми, кто столкнулся с этой бедой, охватившей сейчас весь мир, - написал он. - А сейчас отдыхайте и набирайтесь сил. Ваша смена сейчас - медработники со всей республики, та самая авангардная часть здравоохранения Башкортостана, кто не спрятался за чужие спины и пришел на передовую. Я горжусь, что мне выпала честь, быть в их рядах.
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По словам г-на Кустова, сегодня в РКБ 138 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, и 28 из них - сотрудники больницы. В реанимации находится три пациента, а на аппаратах искусственной вентиляции легких - ни одного.

Также и.о. главврача рассказал, как теперь выглядит изнутри девятиэтажный терапевтический корпус РКБ.
- С 6 по 9 этажи — терапевтический профиль, с 3 по 5 — хирургический, второй этаж — реанимация и свободные койки, где развернута интенсивная терапия, - пояснил он. - Назначены старшие по этажам и распределен персонал. На первом этаже остается зона перемещения со шлюзами - спецпомещения, где есть возможность снять и надеть костюм, здесь же другие медработники помогают облачаться в них и контролируют защиту.
По мнению г-на Кустова, «быть на 100 процентов свободными от ковида в условиях пандемии просто невозможно».

- Но свести шанс заражения к минимуму - наша задача, - уверен он.


Евгений Владимирович объяснил, что весь персонал облачен в средства индивидуальной защиты трех уровней, антисептики используются только спиртосодержащие, в операционном блоке установлен особый режим вентиляции с быстрым воздухообменом, и широко используются ультрафиолетовые облучатели для очистки воздуха и поверхностей.

Врачи и медперсонал, проводят эндоскопические исследования, а также другие аэрозоль-генерирующие процедуры только в защитных костюмах, а пациенты транспортируются по особому порядку.


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Источник: www.sobkor02.ru

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