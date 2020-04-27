В Салаватском районе река Юрюзань вышла из берегов – под угрозой подтопления прибрежные села

В Салаватском районе паводковыми водами подтопило место проведения районного сабантуя, сообщает местное издание.







В связи с обильными осадками последних дней Усть-Катавское водохранилище осуществило сброс воды с гидросооружения. В результате уровень воды в реке Юрюзань поднялся до 386 см. Это привело к подтоплению площади районного сабантуя со всеми строениями. Есть опасность подтопления населенных пунктов, расположенных вблизи реки.

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В связи со сложившейся обстановкой администрация района организовала круглосуточное дежурство ответственных лиц в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного подтопления. Ведется мониторинг ситуации.