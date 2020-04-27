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В Башкирию доставили туристов застрявших из-за коронавируса в Дубае и Гоа

Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирию доставили туристов застрявших из-за коронавируса в Дубае и Гоа

Первый рейс из Дубая прилетел 26 апреля. На борту воздушного судна находились 117 человек, в том числе 17 жителей Башкирии. 27 апреля в Уфу прибыли 162 туриста из Гоа, 37 из них - жители региона.



По прилету на борту воздушных судов специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ провели термометрию, после чего пассажиры прошли процедуру паспортного и таможенного контроля. Для прилетевших правительством Башкортостана были организованы горячее питание, прохладительные напитки, пледы.

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— 34 пассажира рейса Дубай-Уфа и 56 пассажиров рейса Гоа-Уфа направлены на двухнедельный карантин в обсерватор, расположенный в Уфимском районе. 50 туристов, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов вылетели внутренним рейсом в Екатеринбург, 51 человек из Гоа - в Нижний Новгород. Власти соседних регионов – Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края - организовали для своих туристов автобусную перевозку, — отметили в пресс-службе аэропорта.
Обслуживание вывозных рейсов было проведено по технологии, отработанной на учениях. Сотрудники служб аэропорта, задействованных в обслуживании рейсов, соблюдали меры безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, 17 апреля, из Таиланда в Уфу прилетели 68 пассажиров, среди них 10 детей. все они также были направлены в обсерватор в Уфимском районе.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба аэропорта Уфы

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