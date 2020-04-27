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Россиян могут оштрафовать за лающих по ночам собак

Рубрика: Общество
Россиян могут оштрафовать за лающих по ночам собак

В России будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

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Согласно изменениям, предусмотрены новые штрафы – за неисправную автомобильную сигнализацию и лающую собаку, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, сообщает ТАСС. 

Часть 6 статьи 14.1 дополнили ответственностью за бездействие как административное правонарушение. То есть штрафовать смогут и тех, кто не предпринимает необходимых мер для обеспечения тишины. 

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Источник: gtrk.tv

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