Россиян могут оштрафовать за лающих по ночам собак

В России будет расширена ответственность за нарушение тишины ночью, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции по итогам общественного обсуждения проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.





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Согласно изменениям, предусмотрены новые штрафы – за неисправную автомобильную сигнализацию и лающую собаку, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 7:00, сообщает ТАСС.Часть 6 статьи 14.1 дополнили ответственностью за бездействие как административное правонарушение. То есть штрафовать смогут и тех, кто не предпринимает необходимых мер для обеспечения тишины.