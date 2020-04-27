Россию ждет жаркая пятилетка

2020 вполне может войти в пятерку самых жарких лет, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.







“Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере”, — отметил ученый.



Вильфанд уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли. По его словам, вероятность того, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет, составляет 99%.



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