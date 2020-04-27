В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео

В Иглинском районе республики на грунтовой дороге появилась разметка, видео опубликовал депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов на своей странице в Facebook.

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«Вот смотрите, друзья, а еще говорят, что у нас дорог нет, вот, пожалуйста — отличная дорога, отличная разметка. Смотрите, любуйтесь», — говорит депутат.Почему дорожники решили нанести разметку прямо на землю — пока неизвестно.