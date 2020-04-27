В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео
В Иглинском районе республики на грунтовой дороге появилась разметка, видео опубликовал депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов на своей странице в Facebook.
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Почему дорожники решили нанести разметку прямо на землю — пока неизвестно.
Источник:
gtrk.tv
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