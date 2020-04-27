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В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео

Рубрика: Общество
Теги: Иглинский район
В Иглинском районе на грунтовую дорогу нанесли разметку | видео

В Иглинском районе республики на грунтовой дороге появилась разметка, видео опубликовал депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов на своей странице в Facebook. 

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«Вот смотрите, друзья, а еще говорят, что у нас дорог нет, вот, пожалуйста — отличная дорога, отличная разметка. Смотрите, любуйтесь», — говорит депутат. 

Почему дорожники решили нанести разметку прямо на землю — пока неизвестно. 

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Источник: gtrk.tv

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