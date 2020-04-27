В Ишимбайском районе люди и животные тонут в грязи

В сложной ситуации оказались жители Ишимбайского района.



— Что нам делать? В деревню не могут попасть ни врачи скорой помощи, ни пожарные. Мы отрезаны от всех! Куда обращаться? — жалуются местные жители.

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