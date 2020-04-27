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В Ишимбайском районе люди и животные тонут в грязи

Рубрика: Общество
Теги: Ишимбайский район
В Ишимбайском районе люди и животные тонут в грязи

В сложной ситуации оказались жители Ишимбайского района.

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В социальных сетях люди в очередной раз просят о помощи. После проведения водопровода в селе Сайраново дороги весной превратились в опасную распутицу. Передвигаться по ним не представляется возможным. В огромных ямах тонут коровы. Хозяевам приходится приложить усилия, чтобы спасти свой скот. Автор поста надеется, что на проблему обратят внимание в администрации Ишимбайского района.
— Что нам делать? В деревню не могут попасть ни врачи скорой помощи, ни пожарные. Мы отрезаны от всех! Куда обращаться? — жалуются местные жители.
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Источник: proural.info

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