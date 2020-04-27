В Бирске временно закрыли понтонный мост
В Бирске закрыли понтонный мост через Белую.
Сообщается, что мост будет функционировать в обычном режиме после снижения уровня воды.
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Источник:
www.bashinform.ru
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