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В Бирске временно закрыли понтонный мост

Рубрика: Общество
Теги: Бирский район
В Бирске временно закрыли понтонный мост

В Бирске закрыли понтонный мост через Белую.

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В пресс-службе мэрии города сообщили, что движение по мосту приостановили из-за поднятия уровня воды до предельной отметки эксплуатации понтонного моста.

Сообщается, что мост будет функционировать в обычном режиме после снижения уровня воды.

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Источник: www.bashinform.ru

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