В Башкирии «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
В Башкирии состоится акция "Бессмертный полк", но в отличном от обычного формата проведения. Об этом поведал Радий Хабиров, руководитель республики.
К нему поступают обращения участников оргкомитета с предложением принимать онлайн-заявки и фото, после чего произвести их печать и 9 мая на транспорте провезти их.
Следует добавить, что портреты участников ВОВ покажут по телевидению. Их разместят и на портале акции в Башкортостане по адресу polk02.ru. Заявку на участие в акции также следует оставлять на этом сайте.
В заключение Хабиров отметил, что если все удастся сделать, то в лишний раз можно будет убедиться в том, что даже из самых сложных ситуаций можно найти выход.
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