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В Башкирии «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

Рубрика: Общество
В Башкирии «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

В Башкирии состоится акция "Бессмертный полк", но в отличном от обычного формата проведения. Об этом поведал Радий Хабиров, руководитель республики.



К нему поступают обращения участников оргкомитета с предложением принимать онлайн-заявки и фото, после чего произвести их печать и 9 мая на транспорте провезти их.

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Хабиров добавил, что "будет размещено около 70 портретов людей, принимавших участие в войне, на бортах сотни автобусов "Башавтотранса", что проедут праздничной колонной 9 мая по улицам".

Следует добавить, что портреты участников ВОВ покажут по телевидению. Их разместят и на портале акции в Башкортостане по адресу polk02.ru. Заявку на участие в акции также следует оставлять на этом сайте.

В заключение Хабиров отметил, что если все удастся сделать, то в лишний раз можно будет убедиться в том, что даже из самых сложных ситуаций можно найти выход.

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