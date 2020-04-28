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В Караидельском районе решили сделать технический ремонт танку Т-34

Рубрика: Общество
Теги: Караидельский район
В Караидельском районе решили сделать технический ремонт танку Т-34

Видя пустующий постамент перед военкоматом, многие караидельцы задумываются над тем, куда он мог подеваться.



В этом году мы решили сделать ему хороший технический ремонт, который проходит сейчас в ДРСУ. Хочу выразить благодарность начальнику данной организации Ильдару Хабибовичу, за то, что помог в этом необходимом и нужном деле.

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Непосредственно ремонтом занимался Эдуард Емельянов, машинист бульдозера, многодетный отец, который уже 20 лет трудится в доручастке, а также всем нам знакомый Камиль Султанов. Отрадно, что в этом году принял участие в ремонте студент первого курса сельхозколледжа Шамиль Лукманов.

С наступлением хорошей погоды осталось отшлифовать, покрасить, заменить сиденье, подтянуть гусеницы.

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Источник: Ильдар Гарифуллин, глава администрации Караидельского района

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