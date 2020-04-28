В Караидельском районе решили сделать технический ремонт танку Т-34
Видя пустующий постамент перед военкоматом, многие караидельцы задумываются над тем, куда он мог подеваться.
В этом году мы решили сделать ему хороший технический ремонт, который проходит сейчас в ДРСУ. Хочу выразить благодарность начальнику данной организации Ильдару Хабибовичу, за то, что помог в этом необходимом и нужном деле.
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С наступлением хорошей погоды осталось отшлифовать, покрасить, заменить сиденье, подтянуть гусеницы.
Источник: Ильдар Гарифуллин, глава администрации Караидельского района
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