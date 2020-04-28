Жители Белорецкого района из-за дистанционного обучения вынуждены влезать в долги по кредитам

В Белорецком районе Башкирии, в селе Верхнеаршинский со стартом дистанционного обучения из-за коронавируса начались огромные проблемы, в том числе и финансовые.







Дело в том, что в населенном пункте нет современного проводного интернета, а мобильная связь еле ловит. поэтому родители массово берут кредиты чтобы купить необходимую технику. Люди просят хоть как-то компенсировать им эти дорогостоящие покупки.

— Из-за отсутствия нормального интернета ,ноутбуков,родители школьников вынуждены брать на свои деньги и в кредит антенны спутникового интернета,ноутбуки и компьютеры и обучать детей дома. Хотя оптоволокно было проложено несколько лет назад до деревни Николаевка,но дальше к нам не проложили. Требую компенсировать стоимость спутниковых антен, абонентскую плату за спутниковый интернет,ноутбуков,питание не полученное в школе,моральный ущерб детей и их родителей,общей суммой не менее 100 т.р за каждого ученика, — написал в одном из пабликов житель села Артур Нуриманов.



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