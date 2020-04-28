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Пенсионерам майские пенсии выплатят досрочно

Рубрика: Общество
Пенсионерам майские пенсии выплатят досрочно

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газетой» сообщила, что на майские выходные пенсионерам выплатят денежные средства в установленный срок или раньше.



Досрочно выплачивают пенсии перед новогодними выходными и майскими праздниками. Пенсионерам, которые получают выплаты с 1-го по 3-е мая, расчет пенсий осуществят досрочно, то есть в конце апреля.

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По словам Бибиковой, выплаты в различных регионах отличаются. Однако задержек в связи с наступающими праздниками не предвидится. Это касается пенсий, зачисляющихся на банковские счета и через "Почту России".

Отметим, основную часть пенсионных услуг сейчас можно получать дистанционно — через портал Пенсионного фонда. Также ПФР уже автоматически продлил получение всех социальных льгот, следовательно, до определенного момента не нужно будет подтверждать свое право. Что-то до 1 июля, а что-то до 1 октября.

Ранее, пенсионерам сообщили, что пока до 1 октября не нужно будет переходить на новые карты "Мир".

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Источник: sterlegrad.ru

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