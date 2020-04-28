В Якутии вахтовики из Башкирии из-за коронавируса устроили забастовку

Вахтовики из Башкирии устроили забастовку в Якутии из-за коронавируса. Как сообщила «КП-Уфа», мужчин удерживают на объекте как потенциальных больных COVID-19.







Рабочие 22 апреля прошли тест на COVID-19, однако результаты до сих пор неизвестны. Вахтовики не понимают, есть ли среди них зараженные, так как, как они отметили, соблюдать элементарные меры предосторожности практически невозможно. Другими причинами стихийного митинга стали плохие условия и качество еды.

«Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Меры по изоляции ни к чему не приводят. Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях, меняем общее постельное белье. Мы не знаем, что будет дальше, но мы хотим вернуться к семьям здоровыми», — заявил вахтовик.





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Фото: соцсети