Динар Гильмутдинов рассказал, как ГИБДД Башкирии проверяет пропуска и за что выписываются штрафы

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, как сотрудники ГИБДД проверяют пропуска жителей республики. Он отметил, что проверка происходит выборочно, так как «остановить весь транспортный поток невозможно».







Напомним, что электронные пропуска можно получить на портале «Дорога 02».

«У каждого сотрудника есть логин и пароль, чтоб узнать, имеет водитель право ездить по городу или нет. Если у инспектора нет современного телефона с доступом в интернет, то он просто звонит командиру с просьбой проверить. На это уходит где-то 2-3 минуты»

«Мы не гонимся за цифрами, мы объясняем человеку, что лучше сейчас не выезжать, узнаем причины его поездки. Такой разговор может происходить три, пять раз. А вот если в состоянии алкогольного опьянения был пойман, то сразу составляется протокол».









Он также уточнил, что водитель может предоставить скриншот с регистрацией поездки или пропуск, выданный на производстве.А вот нарушителей ждет долгая процедура составления протокола. Если вы выехали из дома без серьезных на то причин, вам грозит штраф. По словам Динара Гульмутдинова, у службы нет цели, как можно больше штрафовать водителей.

Добавим, что, на данный момент, в Башкирии 631 зарегистрированный случай заражения новой коронавирусной инфекцией.



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