В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет
28 апреля отчаявшиеся родные 19-летнего парня, у которого диагностирована опухоль мозга, вышли к Белому дому Уфы.
Они принесли плакаты с просьбами помочь Ранэлю Шамсутдинову, о котором сообщалось ранее. Молодому человеку очень нужна операция, которую не могут провести из-за закрытия больниц в период коронавируса.
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На организатора несанкционированного пикета (одного из родных парня) будет в ближайшее время составлен протокол об административном нарушении. Ему предъявлено обвинение в несоблюдении режима самоизоляции.
Напомним, Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию.
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Источник:
proural.info
Фото: соцсети
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