В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет

28 апреля отчаявшиеся родные 19-летнего парня, у которого диагностирована опухоль мозга, вышли к Белому дому Уфы.







Они принесли плакаты с просьбами помочь Ранэлю Шамсутдинову, о котором сообщалось ранее. Молодому человеку очень нужна операция, которую не могут провести из-за закрытия больниц в период коронавируса.



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Фото: соцсети