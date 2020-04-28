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В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет

Рубрика: Общество
В Башкирии родственники умирающего парня вышли на пикет

28 апреля отчаявшиеся родные 19-летнего парня, у которого диагностирована опухоль мозга, вышли к Белому дому Уфы.



Они принесли плакаты с просьбами помочь Ранэлю Шамсутдинову, о котором сообщалось ранее. Молодому человеку очень нужна операция, которую не могут провести из-за закрытия больниц в период коронавируса.

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К родственникам подошел охранник и попросил всех разойтись. Однако родные парня продолжали стоять до приезда полиции. По словам члена Совета по правам человека при главе Башкирии Динара Зайнуллина, пикетчиков увезли в отделение.

На организатора несанкционированного пикета (одного из родных парня) будет в ближайшее время составлен протокол об административном нарушении. Ему предъявлено обвинение в несоблюдении режима самоизоляции.

Напомним, Ранэлю Шамсутдинову из Стерлитамака, который не мог получить помощь из-за коронавируса, сделали первую операцию.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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