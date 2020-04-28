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Какие изменения ждут россиян в мае 2020 года

Рубрика: Общество
Какие изменения ждут россиян в мае 2020 года

Опубликован список изменений, которые произойдут с 1 мая 2020 года в России.

Ограничение комиссии банка
ЦБ России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в Системе быстрых платежей. Планируется, что бесплатными будут переводы до 100 тысяч рублей, выше этого лимита плата не должна быть выше  0,5% от суммы, но при этом не более 1500 рублей. 



Ограничение на въезд
Для лиц без гражданства ограничен въезд на территорию России, исключение сделают сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений, водителям международных направлений, экипажам морских, воздушных и речных судов.

Снижение пошлины на нефть
С 1 мая в России снизят пошлину на нефть до 6,8 долларов за тонну нефти, уменьшат также и экспортный налог на продажу бензина – до 2 долларов. Пошлина за сжиженный газ перейдет на нулевую ставку. 


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Источник: gorobzor.ru

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