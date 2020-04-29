Белорецку присвоили звание «Город трудовой доблести и славы»

Белорецку присвоили почётное международное звание «Город трудовой доблести и славы». Об этом со ссылкой на Межгосударственный Союз городов-героев сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.







Звание присуждают городам за выдающиеся заслуги перед Отечеством, массовый трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны.

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