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Белорецку присвоили звание «Город трудовой доблести и славы»

Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
Белорецку присвоили звание «Город трудовой доблести и славы»

Белорецку присвоили почётное международное звание «Город трудовой доблести и славы». Об этом со ссылкой на Межгосударственный Союз городов-героев сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.



Звание присуждают городам за выдающиеся заслуги перед Отечеством, массовый трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны.

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Подать документы на присвоение предложил Совет ветеранов Белорецкого металлургического комбината, их поддержали горно-металлургический профсоюз республики, администрация и Совет города и района, ветераны всех родов войск, почётные граждане Белорецка и все неравнодушные к истории города жители.

Ранее сообщалось, что жители Белорецкого района из-за дистанционного обучения вынуждены влезать в долги по кредитам.

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Источник: www.bashinform.ru

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