Белорецку присвоили звание «Город трудовой доблести и славы»

Белорецку присвоили почётное международное звание «Город трудовой доблести и славы». Об этом со ссылкой на Межгосударственный Союз городов-героев сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Звание присуждают городам за выдающиеся заслуги перед Отечеством, массовый трудовой героизм, проявленный жителями в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Второй мировой войны.
Подать документы на присвоение предложил Совет ветеранов Белорецкого металлургического комбината, их поддержали горно-металлургический профсоюз республики, администрация и Совет города и района, ветераны всех родов войск, почётные граждане Белорецка и все неравнодушные к истории города жители.